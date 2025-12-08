  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Pozor, ponarejeni bankovci na območju Ljubljane!

    Najpogosteje so bili uporabljeni za plačilo na stojnicah in drugih gostinskih obratih, ki delujejo v prazničnem času. Nekaj napotkov, kako prepoznamo ponaredek.
    V večini primerov je dovolj, da bankovec pogledamo, otipamo in obrnemo proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši, pravijo policisti. Slika je simbolična. FOTO: PU Ljubljana
    Galerija
    V večini primerov je dovolj, da bankovec pogledamo, otipamo in obrnemo proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši, pravijo policisti. Slika je simbolična. FOTO: PU Ljubljana
    R. I.
    8. 12. 2025 | 08:40
    8. 12. 2025 | 09:06
    2:31
    A+A-

    Na območju Policijske uprave Ljubljana se je ta mesec močno povečalo število unovčitev ponarejenih bankovcev. To so bili najpogosteje uporabljeni za plačilo na stojnicah in drugih podobnih gostinskih obratih, ki delujejo v prazničnem času. Vsem, ki poslujejo z gotovino, policisti svetujejo posebno previdnost.

    Kako prepoznamo ponarejen denar?

    V večini primerov je dovolj, da bankovec pogledamo, otipamo in obrnemo proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. Ponarejene bankovce lahko prepoznamo tudi na otip, po reliefu, saj ga ponaredki velikokrat nimajo. Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

    Pred časom so se v Sloveniji pojavili tudi filmski bankovci (pravi dvajsetak je na levi strani). FOTO: PU Celje
    Pred časom so se v Sloveniji pojavili tudi filmski bankovci (pravi dvajsetak je na levi strani). FOTO: PU Celje

    Podrobnosti o zaščitnih elementih evrskih bankovcev lahko najdemo na spletnih straneh Evropske centralne banke in Banke Slovenije.

    Poskušamo si zapomniti čim več informacij

    Policija opozarja, da so ponarejeni bankovci brez vrednosti in se ne morejo zamenjati za druge bankovce. Pri tem se je treba zavedati, da spravljanje ponarejenih bankovcev in kovancev v obtok predstavlja kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let.

    image_alt
    Zaradi ponarejanja denarja ovadili štiri moške z območja Celja

    Če se nam zdijo bankovci sumljivi, o tem takoj obvestimo policijo, in sicer pokličemo najbližjo policijsko postajo ali telefonsko številko 113. Poskušamo si zapomniti čim več informacij, predvsem pa kdaj, kje in od koga smo bankovec prejeli. Te informacije so lahko namreč v nadaljevanju zelo koristne pri preiskavi kaznivega dejanja ponarejanja denarja po 243. členu kazenskega zakonika oziroma drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj.

    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

    V primeru ortopeda Gregorja Kavčiča se je oglasil negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, pismo objavljamo v celoti.
    6. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Zaskrbljen tudi Luka Dončić, grški bog lahko zruši piramido

    Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo se je v Milwaukeeju naveličal porazov, želi si v lov za drugim šampionskim prstanom.
    Nejc Grilc 7. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Volivci namenili vladi manj enic in več trojk

    Referendumski poraz se ne odraža v oceni dela oblasti. Če bi bile volitve jutri, bi parlamentarni prag prestopilo osem strank.
    Barbara Hočevar 8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    Je investiranje kot igra na srečo?

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    PU Ljubljanagotovinaponaredekbankovci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Pajki

    Slovenski raziskovalci odkrili skrivnostno novo vrsto pajkov

    Skupina raziskovalcev je novi rod in vrsto formalno opisala kot Osmooka aphana.
    8. 12. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Še drugič oče

    Luka Dončić: Po upokojitvi bom varnostnik hčerk

    Slovenski as je po rojstvu hčerke na svoje športne copate tokrat zapisal črki G in O (Gabriela in Olivia) in narisal srce.
    8. 12. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Obveznice

    Dolgoročni donosi še naprej nestanovitni

    Donos desetletnega nemškega Bunda je november zaključil okoli 2,7 odstotka.
    8. 12. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prelomno leto

    Aleksandra Winkler Drole: Leta 2026 bo življenje izgubila vplivna oseba

    Karmična diagnostičarka razkriva, da nas čaka prelomno leto, namiguje, kdo se bo poslovil s tega sveta, in ve, kdo bo zmagal na parlamentarnih volitvah.
    8. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančni trgi

    Ko Japonska dvigne ceno kapitala svetu

    Dežela vzhajajočega sonca ima že dolgo najnižje obrestne mere na svetu.
    8. 12. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Obveznice

    Dolgoročni donosi še naprej nestanovitni

    Donos desetletnega nemškega Bunda je november zaključil okoli 2,7 odstotka.
    8. 12. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prelomno leto

    Aleksandra Winkler Drole: Leta 2026 bo življenje izgubila vplivna oseba

    Karmična diagnostičarka razkriva, da nas čaka prelomno leto, namiguje, kdo se bo poslovil s tega sveta, in ve, kdo bo zmagal na parlamentarnih volitvah.
    8. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančni trgi

    Ko Japonska dvigne ceno kapitala svetu

    Dežela vzhajajočega sonca ima že dolgo najnižje obrestne mere na svetu.
    8. 12. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo