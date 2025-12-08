Pozor, ponarejeni bankovci na območju Ljubljane!

Na območju Policijske uprave Ljubljana se je ta mesec močno povečalo število unovčitev ponarejenih bankovcev. To so bili najpogosteje uporabljeni za plačilo na stojnicah in drugih podobnih gostinskih obratih, ki delujejo v prazničnem času. Vsem, ki poslujejo z gotovino, policisti svetujejo posebno previdnost.

Kako prepoznamo ponarejen denar?

V večini primerov je dovolj, da bankovec pogledamo, otipamo in obrnemo proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. Ponarejene bankovce lahko prepoznamo tudi na otip, po reliefu, saj ga ponaredki velikokrat nimajo. Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Pred časom so se v Sloveniji pojavili tudi filmski bankovci (pravi dvajsetak je na levi strani). FOTO: PU Celje

Podrobnosti o zaščitnih elementih evrskih bankovcev lahko najdemo na spletnih straneh Evropske centralne banke in Banke Slovenije.

Poskušamo si zapomniti čim več informacij

Policija opozarja, da so ponarejeni bankovci brez vrednosti in se ne morejo zamenjati za druge bankovce. Pri tem se je treba zavedati, da spravljanje ponarejenih bankovcev in kovancev v obtok predstavlja kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let.

Če se nam zdijo bankovci sumljivi, o tem takoj obvestimo policijo, in sicer pokličemo najbližjo policijsko postajo ali telefonsko številko 113. Poskušamo si zapomniti čim več informacij, predvsem pa kdaj, kje in od koga smo bankovec prejeli. Te informacije so lahko namreč v nadaljevanju zelo koristne pri preiskavi kaznivega dejanja ponarejanja denarja po 243. členu kazenskega zakonika oziroma drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj.