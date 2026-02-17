Pranje denarja in fiktivni računi: kako so izginili milijoni v Mariboru

Prvi predkazenski postopek, ki so ga obravnavali kriminalisti na Policijski upravi Maribor, se nanaša na prijavo enega izmed državnih organov iz leta 2024. Več osumljenih zastopnikov gospodarskih družb naj bi sistematično izkazovalo prejete račune številnih podjetij iz tujine. Prejeti računi se nanašajo na fiktivne gradbene in druge storitve, pri katerih je davčna inšpekcija zaznala sum, da niso bile opravljene.

Na podlagi transakcijskih računov slovenskih in tujih družb so osumljenci dvigovali gotovino in obračunavali druge neupravičene stroške. S tem so si osumljene fizične in pravne osebe od leta 2020 do 2022 pridobile protipravno premoženje v višini približno sedem milijonov evrov.

Predkazenski postopek še ni končan in poteka zoper dve pravni in dve fizični osebi zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.

Drugi predkazenski postopek pa izvajajo na podlagi prijave, ki so jo prejeli februarja lani. Preiskujejo nakazilo v višini slabih deset milijonov evrov iz oškodovane družbe v tujini na transakcijski račun slovenske pravne osebe. Prenakazovanje se je nadaljevalo tudi na druge transakcijske račune iz Slovenije in tujine, ki so jih pri eni od pravnih oseb utemeljevali z investicijami, ki naj bi se izvajale v tujini. Pri tem obstaja sum, da so bili navedeni razlogi namenjeni zgolj prikrivanju resničnega namena.

Zakriti so želeli izvor pridobljenih sredstev, zato policija sumi na pranje denarja. Predkazenski postopek še ni končan, poteka pa zoper pet pravnih in sedem fizičnih oseb, vsi so državljani Republike Slovenije, zaradi suma kaznivega dejanja goljufije. Drugi predkazenski postopek usmerja okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

V obeh postopkih so obravnavali nekatere iste osumljence, zato so kriminalisti na podlagi odredb pristojnih sodišč izvedli skupno štirinajst hišnih preiskav stanovanj, poslovnih prostorov in osebnih avtomobilov. Prejšnji teden so pridržali skupno osem osumljenih oseb, kasneje pa so jih iz pridržanja izpustili.

Za kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčne zatajitve in goljufije je predvidena zaporna kazen od enega do osmih let. Za kaznivo dejanje pranja denarja pa zaporna kazen do osmih let in denarna kazen.