Pravi, da je konoplja na vrtu rastla sama, kot pač – konoplja

Državljani naj bi se v začetku prihodnjega meseca na supervolilno nedeljo izrekali tudi o konoplji, za zdaj pa je njeno gojenje brez ustreznih dovoljenj kriminalizirano. Tisti, ki jo gojijo, se lahko znajdejo v kolesju sodnega pregona. Zagrožena kazen je od enega do deset let zapora.

Sodna praksa se je v zadnjem času precej spremenila in nekdo, ki konopljo goji samo zase, s tem ne zagreši kaznivega dejanja. Da je konopljo gojil zaradi lajšanja zdravstvenih težav, je tako na sodišču dokazoval B. L. s Trebelnega, ki so mu policisti pred časom poželi deset sadik konoplje in zasegli 1,2 kilograma posušenih delcev te prepovedane rastline.