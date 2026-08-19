Šest let in tri mesece za smrt Šutarja: sodnik ne dvomi, da je pravi storilec

Kazen šest let in tri mesece zapora, izrečena Samirju Šiljiću za smrt Novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna, so potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Hkrati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiljićevega bratranca.

Šiljić je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo šest let in tri mesece zapora, ker pa je imel pred tem dve pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen šest let in devet mesecev zapora.

Sodnik Peter Žnidaršič je sporazum, sklenjen s tožilstvom, sprejel, ker je ocenil, da izpolnjuje vse zakonske pogoje in sledi sodni praksi. Ker se na izrek kazni ni pritožil nihče, je ta postal pravnomočen.

Priznal je krivdo. FOTO: Dejan Javornik

Kmalu zatem je tožilstvo odstopilo tudi od pregona zoper Šiljićevega bratranca Sabrijana Jurkovića, ki ga je policija sprva sumila za napad. Slednje je bilo pričakovati že potem, ko ga je sodišče decembra lani izpustilo iz pripora, ker je po zaslišanju prič ocenilo, da je verjetnost, da je napadel Šutarja, manjša od verjetnosti, da ga ni.

Sprva osumljeni bo od države zdaj terjal odškodnino, je za 24ur potrdil njegov odvetnik Milan Krstič. Terjal jo bo za 48 dni, ki jih je lani med oktobrom in decembrom prestal v priporu kot osumljenec, kot tudi za dolgotrajen postopek, je pojasnil Krstič. Tožilstvo je namreč od pregona odstopilo šele več kot pol leta po tem, ko je bil iz pripora že izpuščen. Kakšno vsoto bo zahteval po besedah Krstiča še ni jasno. Ob izreku kazni Šiljiću maja je sodnik povedal, da ne dvomi, da je Šiljić pravi storilec, med drugim tudi zato, ker je slednje potrdilo vsaj šest prič.