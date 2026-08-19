  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Šest let in tri mesece za smrt Šutarja: sodnik ne dvomi, da je pravi storilec

    Bratranec pravnomočno obsojenega Samirja Šiljića oproščen suma napada na Aleša Šutarja, po 48 dneh pripora bo zdaj terjal odškodnino.
    Samir Šuljić bo šel v zapor za dobrih šest let. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Samir Šuljić bo šel v zapor za dobrih šest let. FOTO: Dejan Javornik
    R. I., STA
    19. 8. 2026 | 20:33
    2:30
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Kazen šest let in tri mesece zapora, izrečena Samirju Šiljiću za smrt Novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna, so potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Hkrati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega Šiljićevega bratranca.

    image_alt
    Šutarjev zakon in romska skupnost: kako en primer spreminja pravila za vse

    Šiljić je konec maja letos na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico Šutarjevo smrt. Sodišče mu je po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo šest let in tri mesece zapora, ker pa je imel pred tem dve pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu določilo enotno kazen šest let in devet mesecev zapora.

    image_alt
    Za Šutarjevo smrt dobrih šest let zapora

    Sodnik Peter Žnidaršič je sporazum, sklenjen s tožilstvom, sprejel, ker je ocenil, da izpolnjuje vse zakonske pogoje in sledi sodni praksi. Ker se na izrek kazni ni pritožil nihče, je ta postal pravnomočen.

    Priznal je krivdo. FOTO: Dejan Javornik
    Priznal je krivdo. FOTO: Dejan Javornik

    Kmalu zatem je tožilstvo odstopilo tudi od pregona zoper Šiljićevega bratranca Sabrijana Jurkovića, ki ga je policija sprva sumila za napad. Slednje je bilo pričakovati že potem, ko ga je sodišče decembra lani izpustilo iz pripora, ker je po zaslišanju prič ocenilo, da je verjetnost, da je napadel Šutarja, manjša od verjetnosti, da ga ni.

    image_alt
    Šutarjev zakon neuporaben za Kamenika, po dveh letih je zapustil pripor

    Sprva osumljeni bo od države zdaj terjal odškodnino, je za 24ur potrdil njegov odvetnik Milan Krstič. Terjal jo bo za 48 dni, ki jih je lani med oktobrom in decembrom prestal v priporu kot osumljenec, kot tudi za dolgotrajen postopek, je pojasnil Krstič. Tožilstvo je namreč od pregona odstopilo šele več kot pol leta po tem, ko je bil iz pripora že izpuščen. Kakšno vsoto bo zahteval po besedah Krstiča še ni jasno. Ob izreku kazni Šiljiću maja je sodnik povedal, da ne dvomi, da je Šiljić pravi storilec, med drugim tudi zato, ker je slednje potrdilo vsaj šest prič.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Šutarjev zakon in romska skupnost: kako en primer spreminja pravila za vse

    Za udarec je obsojen posameznik, ne manjšina. Posledic dogodka pa ne čuti le storilec, ampak tudi vsa država.
    Tomica Šuljić 27. 5. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aleš Šutar

    Za Šutarjevo smrt dobrih šest let zapora

    Priznal krivdo za povzročitev posebno hude telesne poškodbe, zaradi katere je umrl Aleš Šutar.
    Tomica Šuljić 26. 5. 2026 | 10:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zadržali so zakon

    Šutarjev zakon neuporaben za Kamenika, po dveh letih je zapustil pripor

    Njemu in še trem tožilec ni mogel podaljšati pripora za še eno leto.
    Aleksander Brudar 27. 7. 2026 | 07:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sporazum

    Morilec Aleša Šutarja je priznal krivdo (VIDEO)

    Po naših informacijah naj bi tožilstvo potrdilo sporazum o priznanju krivde Samira Šiljića.
    22. 5. 2026 | 12:14
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri žalne salve za Mileno Zupančič: takšno bo njeno zadnje slovo

    Do pogreba z vojaškimi častmi niso samodejno upravičeni vsi pomembni Slovenci.
    18. 8. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Maribor

    Drevored mogočnih kostanjev v Mariboru požagali brez potrebnih soglasij

    Za posek osmih dreves še pred pridobitvijo vseh soglasij je kriv »šum v komunikaciji«. Na občini zagotavljajo, da bodo po prenovi posadila nova drevesa.
    18. 8. 2026 | 18:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mediji

    Novi lastnik odstavlja direktorje medijev, tudi Katjo Šeruga iz N1

    Investicijski sklad Alpac Capital prevzema regionalno skupino Adria News Network; v Srbiji odstavili direktorje medijev N1, TV Nova, Nova.rs, Radar in Danas.
    Staš Ivanc 18. 8. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javni promet

    Kaos na avtobusih: prideš pravočasno, kupiš vozovnico, a ostaneš na postaji

    Kako združiti terminske vozovnice in rezervacije sedežev na avtobusu, še ni jasno, že leta pa obljubljajo portal za potnike, a ga še ni.
    Borut Tavčar 19. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

    Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

    Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
    17. 8. 2026 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    IRWIN skozi fotografski objektiv

    Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij zmanjkuje

    Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
    19. 8. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Inovacije v zdravstvu

    Inovacije spreminjajo zdravljenje bolezni, ki so bile nekoč neozdravljive

    Od neozdravljive bolezni do obvladljive prihodnosti. Bolniki morajo biti sistemski partnerji.
    Maja Južnič Sotlar 19. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

    Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
    Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    sojenjekazensamir šiljićAleš Šutarobsodbasodbapeter ŽnidaršičMilan KrstićNovo mesto

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Pravnomočno

    Šest let in tri mesece za smrt Šutarja: sodnik ne dvomi, da je pravi storilec

    Bratranec pravnomočno obsojenega Samirja Šiljića oproščen suma napada na Aleša Šutarja, po 48 dneh pripora bo zdaj terjal odškodnino.
    19. 8. 2026 | 20:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za ligo prvakov

    V Bratislavi z jasnim ciljem – poskrbeti, da bo v Celju vroče (21.00)

    Nogometaši Celja se v Bratislavi proti Slovanu borijo predvsem za aktiven rezultat pred povratno tekmo na domačem štadionu. V igri je liga prvakov.
    Nejc Grilc 19. 8. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Migracije

    Ceuta preizkuša schengen in azilni pakt

    Po dramatičnem dogajanju v španski eksklavi v Afriki še ni jasno, kaj bo z mladoletnimi brez spremstva.
    Peter Žerjavič 19. 8. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pobuda

    Golob in Janšo pozval k sklicu Sveta za nacionalno varnost

    Kot je pojasnil Golob, se v javnosti pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju, tujem vmešavanju ter delovanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela.
    19. 8. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Bela hiša stopnjuje napade na ICC

    Trumpova administracija je uvedla sankcije proti predsednici mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2026 | 19:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Migracije

    Ceuta preizkuša schengen in azilni pakt

    Po dramatičnem dogajanju v španski eksklavi v Afriki še ni jasno, kaj bo z mladoletnimi brez spremstva.
    Peter Žerjavič 19. 8. 2026 | 19:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pobuda

    Golob in Janšo pozval k sklicu Sveta za nacionalno varnost

    Kot je pojasnil Golob, se v javnosti pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju, tujem vmešavanju ter delovanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela.
    19. 8. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Bela hiša stopnjuje napade na ICC

    Trumpova administracija je uvedla sankcije proti predsednici mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2026 | 19:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

    Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

    Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spremembe v Microsoft Office sistemih

    Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
    Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

    Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 19. 8. 2026 | 08:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo