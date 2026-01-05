  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Prazniki znova prinesli amputacije in materialno škodo

    Po kratkem prazničnem obdobju z dovoljeno uporabo legalne pirotehnike zaradi objestnosti in poškodb vnovični pozivi k popolni prepovedi pirotehnike.
    V ljubljanskem kliničnem centru so med prazniki obravnavali sedem poškodovanih zaradi poškodb rok ter oči, dva sta utrpela amputacijo prstov. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    V ljubljanskem kliničnem centru so med prazniki obravnavali sedem poškodovanih zaradi poškodb rok ter oči, dva sta utrpela amputacijo prstov. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Tomica Šuljić
    5. 1. 2026 | 16:41
    5. 1. 2026 | 17:00
    3:45
    A+A-

    V ljubljanskem kliničnem centru so med prazniki obravnavali sedem poškodovanih zaradi poškodb rok ter oči, dva sta utrpela amputacijo prstov. FOTO: Blaž Samec/Delo
    V ljubljanskem kliničnem centru so med prazniki obravnavali sedem poškodovanih zaradi poškodb rok ter oči, dva sta utrpela amputacijo prstov. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Sporočilo kranjske občine o nekaj deset tisoč evrih škode na močno poškodovanem igrišču zaradi prekomernega metanja pirotehničnih sredstev v noči na prvi januar je le ena od težav, ki so ostale po koncu veselega decembra.

    image_alt
    V Kranju so razdejali obnovljene javne površine, vredne več sto tisoč evrov

    Še slabše so jo odnesli poškodovanci širom po Slovenije, ki so novo leto pričakali s poškodbami rok in oči, nekateri tudi z amputiranimi prsti. Ne čudi, da so se znova pojavili pozivi in peticija zakonodajalcem ter vladi, da se v celoti prepove uporaba petard ter trgovanje z njimi.

    V kranjskem naselju Planina so v silvestrski noči ob pirotehniki veliko škode soustvarili tudi vandalizem na območju igrišča; občina je v zadnjih dveh letih v ureditev igrišča in okolice vložila več kot sto tisoč evrov, zdaj pa je uničen celo asfalt igrišča: »Zgrožen sem! Ne gre le za vandalizem, ne gre le za hudo objestnost, gre za kazniva dejanja ogrožanja varnosti in poškodovanja tuje stvari,« je včeraj povedal župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, ki je za jutri sklical sestanek krajevne skupnosti, redarjev in policije.

    Na Obali je ogorčenje zbudil posnetek iz koprskega Markovca, kjer so mladi rafalno streljali rakete v stolpnice s tako imenovanimi rimskimi svečami. Predstavnica koprske policije za odnose z javnostmi Anita Leskovec je na Silvestrovo pozvala starše, da opazujejo svoje otroke: »Bodite pozorni na to, kaj prinašajo domov in kaj kupujejo preko spleta. Opažamo namreč, da otroci in mladostniki pirotehniko nemalokrat nakupujejo nekontrolirano preko različnih spletnih strani.« Ni zaleglo: naslednji popoldan je 13-letniku v Pivki v roki počila petarda, poškodovane ima vse prste desne roke, še tri prste na levi ter sluh za povrh.

    Delne prepovedi uporabe in posesti ne učinkujejo niti proti preprodajalcem na ulici ali spletu, niti proti najstnikom, ki so jo večinoma skupili.

    V ljubljanskem kliničnem centru (KCLJ) so prek praznikov obravnavali sedem poškodovanih zaradi pirotehničnih sredstev: »Poškodovanci so utrpeli poškodbe rok, poškodbo oči, dva sta utrpela amputacijo prstov,« navaja Polona Križnar iz KCLJ. Skupili pa so jo tudi ljudje, ki niso sami uporabljali pirotehnike: na Obali so pet minut po novem letu dobili klic moškega, čigar 55-letno ženo je na balkonu projektil zadel v ramo.

    V Žužemberku je 21-letnika pirotehnični izstrelek zadel na prireditvenem prostoru ter ga poškodoval po roki in telesu. Navkljub temu, da je policija zasegla na tisoče pirotehničnih sredstev, pa še signalni revolver z naboji ter plinsko orožje, se tudi letos ni bilo možno izogniti poškodbam in materialni škodi (ter strahu pri ljudeh in domačih živalih).

    Navkljub temu, da je policija zasegla na tisoče pirotehničnih sredstev, se tudi letos ni bilo možno izogniti poškodbam in materialni škodi. FOTO: PU Koper
    Navkljub temu, da je policija zasegla na tisoče pirotehničnih sredstev, se tudi letos ni bilo možno izogniti poškodbam in materialni škodi. FOTO: PU Koper

    Delne prepovedi uporabe in posesti ne učinkujejo niti proti preprodajalcem na ulici ali spletu, niti proti najstnikom, ki so jo večinoma skupili. Na spletu se je tik po novem letu pojavila peticija za popolno odpravo uporabe in prodaje pirotehnike pri nas ter sistemsko ureditev nadzora in sankcioniranja. Rakovec pa apelira na vlado in zakonodajalce k zaostritvi zakonodaje na področju mladostniške kriminalitete: »Predvsem pa, da v celoti prepovemo trgovino in uporabo petard in da le-to strožje nadziramo in sankcioniramo kršitve.«

    pirotehnika poškodba policija petarde UKC Ljubljana vandalizem novo leto otroci nesreča s pirotehniko

