Praznovanje se je sprevrglo v nočno moro: nogometaš pretepel najstnika

Dogodek, ki bi moral biti za dve ljubljanski najstnici, ki sta v soboto, 17. januarja, praznovali 18. rojstni dan, nepozaben in vesel, se je sprevrgel v nočno moro. Prijatelja ene od deklet, dijaka četrtega letnika, sta dva nepovabljena fanta pod pretvezo, da bi ga eden od njunih prijateljev rad nekaj vprašal, zvabila iz lokala, tam pa naj bi ga čakala prava tolpa osmih fantov.

Odpeljali so ga, nato pa ga je eden od njih grozljivo pretepel. Telesno šibka žrtev ima prebito arkado, pretres možganov, poškodbe po telesu in dvojni zlom očesne votline. Morda je poškodovana tudi zenica. In to samo zato, ker se je nekaj minut pogovarjal s punco, ki je brutalnemu napadalcu všeč, in sta v preteklosti zmenkovala.