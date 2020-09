Prebivalci Ljubljane naj ne zračijo stanovanj

Dim nad Ljubljano do 12. ure

Na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani je znova zagorelo na prizorišču nedavnega požara na avtomobilskem odpadu. Zagorele so odpadne gume in drug kosovni material na površini okoli 500 kvadratnih metrov, požar je izbruhnil v četrtek okoli 22.15.Požar je gasilo 110 gasilcev s 27 vozili GB Ljubljana, PGD Vič, Trnovo, Ljubljana mesto, Bizovik, Brdo, Kozarje, Barje, Podutik, Ježica in Rudnik. Usmerjala jih je Enota za podporo vodenju MOL. Gasilci so intervencijo na terenu zaključili ob 5.40.Zaradi dimne mase, ki se je začela spuščati, so aktivirali tudi enoto ELME – ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki izvaja nadzor ozračja.V začetku požara se je dim zaradi temperature dvigal visoko v zrak. Kasneje, ko ni bilo več velike intenzitete gorenja, pa se je dimna masa začela spuščati. Večji del dima se je med intervencijo gibal severovzhodno od mesta požara.Veter je dim zanesel čez celotno območje Ljubljane, zato je Regijski center za obveščanje Ljubljana izdal opozorilo, naj prebivalci zaprejo okna in ostanejo v prostorih. Obveščanje občanov so izvajali tudi gasilci prek ozvočenja iz gasilskega vozila.Po podatkih ELME naj bi se dim nad Ljubljano zadrževal predvidoma danes do 12. ure. Prebivalcem sporočajo, naj zjutraj ne zračijo stanovanj in naj ob izhodu na prosto uporabijo osebna zaščitna sredstva za zaščito dihal (maske).