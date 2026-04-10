Precedens: moškega obsodili za uboj žene, zatem ko je sama skočila z mosta

BBC poroča o sodnem precedensu na Škotskem, ki se nanaša na razsodbo o uboju zakonca. Moškega so spoznali za krivega uboja žene, potem ko je ta skočila z avtocestnega mostu in umrla. Povozilo jo je tudi več vozil. Stara je bila 28 let. Moškemu so dosodili osem let zapora.

Porota ga je v prvem tovrstnem sodnem primeru na Škotskem spoznala za krivega, čeprav je sama skočila v smrt. Policija je navedla, da je bila »očitno prestrašena« in da je bila njena smrt posledica tega, da je »ukrepala, da bi mu ušla«.

Davljenje, vlečenje za lase, udarci, kričanje in preklinjanje

Spoznali so ga za krivega tudi v primeru ločene obtožbe za nasilje v družini, in sicer na večih lokacijah. Tožilci so navedli, da je bila žena v 18 mesecih pred smrtjo žrtev nasilja s strani moža. Navedli so davljenje, vlečenje za lase, udarce, kričanje in preklinjanje.

Moški bo, tudi ko bo odslužil kazen, še tri leta pod nadzorom. Po sojenju je sicer sodišče izvedelo tudi, da je bil že vpisan v register storilcev spolnih kaznivih dejanj. Leta 2024 so ga obsodili zaradi spolnega napada na dva dečka.

Sodnica Lady Drummond je obsojenemu glede žene navedla: »Po vaših dejanjih je dosegla točko obupa, ko je preplezala ograjo cestnega mostu in padla v smrt.«

Nasilje že kmalu po začetku razmerja

Do nasilja je prišlo kmalu po začetku razmerja, nadaljevalo se je vse do smrti ženske. Zbližala sta se konec leta 2021 in poročila septembra 2022. Na seznamu incidentov je napad že z začetka leta 2022, ko jo je moški davil. V pogovoru s policijo pred smrtjo je sama navedla: »Lee in jaz sva bila pri njem doma in pregledal je moj telefon. Videl je sporočila drugih moških iz časa, preden sva bila skupaj. Razjezil se je in začel kričati name in preklinjati.«

Do naslednjega napada je prišlo nekaj mesecev pozneje, ko jo je potegnil za lase na tla, nato pa se spet opravičeval in trdil, da ni »tak tip«.

Konec leta 2022 je odkrila, da naj bi jo mož varal z drugimi ženskami. Razjezil se je in jo udaril po glavi, zaradi česar je padla in omedlela. Kot še navaja BBC, obsojeni nikoli ni v celoti sprejel odgovornosti za svoja dejanja, krivdo je poskušal pripisati ženini ranljivost.