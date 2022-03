Pred klicem na pomoč odstranil nabojnik

Okrožno sodišče v Celju je preklicalo za včeraj razpisano sojenje za umor 26-letne Sare Veber. Dejanje naj bi 15. marca 2015 na grozovit in zahrbten način, za kar mu grozi do 30 let zapora, storil Sebastien Abramov, ki je svoje takratno dekle ustrelil s puško sredi dnevne sobe.

Obtoženec je namreč preklical pooblastilo dosedanjemu zagovorniku Mitji Pavčiču, ki ga je po naših informacijah zastopal po odločbi o brezplačni pravni pomoči, in to v več kazenskih postopkih, med drugim v zadevi odrezana roka in na sojenju za goljufijo Sarine mame Nade Veber. Kakšen je razlog razhoda po več letih, ni znano, saj Pavčič preklica pooblastila za zastopanje ne komentira. Po naših informacijah naj bi bilo celjsko sodišče o tem obveščeno konec februarja.

Pavčiča naj bi nadomestil odvetnik Boris Grobelnik, ki pa nam še ni mogel potrditi, da bo dejansko prevzel obrambo obtoženega. Kot pravi, o tem še premišljuje. Grobelnik je sicer v zadevi odrezana roka zagovarjal zunajzakonsko partnerico Abramova Julijo Adlešič. Naj spomnimo, da je četverica v tej zadevi na ponovljenem sojenju krivdo za očitke iz obtožnice – poskus milijonske goljufije na račun petih zavarovalnic – priznala, Julijo in Abramova obsodila na zaporno kazen, njegove starše pa na pogojno.

Vztraja, da je šlo za nesrečno naključje

Abramov, ki je v priporu v Celju, se je sicer 1. septembra lani na predobravnavnem naroku izrekel za nedolžnega oziroma že ves čas vztraja, da je bila Sarina smrt posledica nesrečnega naključja, ko se je sredi dnevne sobe v Pernovem pri Žalcu ukvarjal z avtomatsko puško. Za orožje je imel dovoljenje, še tako neuk človek pa ve, da se orožja ne čisti nabitega. Celjski kriminalisti so preiskavo dolgo vodili v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, po priprtju v zadevi odrezana roka, konec aprila 2020, pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo, po kateri mu tožilstvo očita umor iz nizkotnih nagibov in na zahrbten način. Kot je na predobravnavnem naroku opozoril tožilec Gorazd Kacijančič, je Abramov, preden je poklical reševalce, odstranil nabojnik iz puške in jo nato še pospravil.

Avgusta 2020 je bil Abramov sicer obsojen še na 16 mesecev zapora zaradi goljufije na račun staršev Sare Veber. Po obtožnici je prosil Sarino mamo, da je zanj dvignila posojilo v višini 17.000 evrov. Vrnil ji je le tisočaka, po sodbi pa ji mora povrniti ves znesek.