Gneča na mejnih prehodih s Hrvaško

Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je na odstavnem pasu v smeri proti Hrvaški sedem kilometrov dolg zastoj tovornih vozil. Tovorna vozila na izhod iz države čakajo pet ur, osebna pa pol ure.



Zastoji nastajajo tudi na drugih mejnih prehodih s Hrvaško. Na mejnem prehodu Sečovlje osebna vozila na izhod iz države čakajo štiri ure in pol, na mejnem prehodu Dragonja štiri ure, na mejnem prehodu Sočerga pa tri. Osebna vozila eno do dve ure na prehod meje čakajo tudi pri prehodih Slovenska vas, Petrina in Jelšane.



Do navala na mejne prehode s Hrvaško je prišlo, ker je vlada na včerajšnji dopisni seji spremenila ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije. Pri prihodu v Slovenijo za državljane Slovenije in drugih držav Evropske unije (EU) ni več predvidena karantena, razen za osebe iz tretjih držav z izjemami, so včeraj sporočili iz urada vlade za komuniciranje.



Hrvaška pa je svoje meje za državljane EU odprla že v nedeljo. Vstop v državo državljanom EU dovolijo zaradi poslovnih razlogov ali drugih gospodarskih interesov, kot tudi zaradi nujnih osebnih razlogov ali če imajo rezervacijo pri turističnih ponudnikih. Odpravili so tudi obvezno 15-dnevno samoizolacijo potnikov iz drugih držav po vstopu na Hrvaško.