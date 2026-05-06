Pred nesrečo naj bi vozila z veliko hitrostjo

Traktoristu očitajo, da je iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl štiriinštiridesetletnik.

Marko Zajec, ki mu v obtožnici­ očitajo, da je 23. junija lani iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl 44-letni motorist Primož F., včeraj na predobravnavnem naroku ni priznal krivde. Obramba je predlagala več dokaznih pred­logov, tudi postavitev sodnega izvedenca. Enainštiridesetletni Zajec, kmetovalec iz Šentpavla pri Domžalah in oče dveh otrok, po izobrazbi pa strojnik težke gradbene mehanizacije, do zdaj ni bil kaznovan, pred sodnico Ireno Škulj Gradišar pa ni priznal ničesar, kar mu je bilo očitano v obtožnici. Pred sodnim senatom bo stekel kazenski postopek, zato je njegov zagovornik Matjaž Markelj podal nekaj dokaznih predlogov. Sodišču je predlagal, naj na domžalski policijski postaji poizve, ali so oni obravnavali prometno nesrečo, in sporoči imena, kateri ...