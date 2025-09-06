  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    Pred obalo Sydneyja v napadu morskega psa umrl moški

    Avstralec je šel z več prijatelji deskat ob plažah Long Reef in Dee Why blizu Sydneya, ko ga je po navedbah očividcev napadel morski pes.
    Zaradi incidenta so za najmanj 24 ur zaprli več okoliških plaž. Morje preiskujejo z droni in vodnimi skuterji, da bi ugotovili, ali so tam še prisotni morski psi. FOTO: AFP
    Galerija
    Zaradi incidenta so za najmanj 24 ur zaprli več okoliških plaž. Morje preiskujejo z droni in vodnimi skuterji, da bi ugotovili, ali so tam še prisotni morski psi. FOTO: AFP
    STA
    6. 9. 2025 | 10:32
    6. 9. 2025 | 10:32
    1:48
    A+A-

    V morju ob priljubljeni plaži v Sydneyju je danes morski pes napadel in ubil deskarja, so sporočili avstralska policija in reševalci. Po incidentu so v Avstraliji zaprli več plaž, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Avstralec je šel z več prijatelji deskat ob plažah Long Reef in Dee Why blizu Sydneya, ko ga je po navedbah očividcev napadel morski pes. Po navedbah policije je 57-letnik, sicer izkušen deskar, v napadu izgubil več udov in posledično veliko krvi.

    Hudo poškodovanega moškega so v morju opazili deskarji, ki so ga prepeljali na obalo. Kljub zdravniški pomoči je podlegel poškodbam.

    Kot je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik policija, je bila deska moškega prelomljena na pol. Ostanke deske in deskarja bodo preiskali avstralski vladni strokovnjaki, da bi ugotovili, katere vrste morski pes je napadel moškega.

    Zaradi incidenta so za najmanj 24 ur zaprli več okoliških plaž. Morje preiskujejo z droni in vodnimi skuterji, da bi ugotovili, ali so tam še prisotni morski psi.

    Gre za prvi napad morskega psa blizu Sydneyja s smrtnim izidom po letu 2022, ko je umrl 35-letni Britanec. V Avstraliji pa so zadnji smrtonosen napad morskega psa zabeležili marca na zahodu države.

