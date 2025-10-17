Pred očmi otrok poginil pes, ker je nanj padla javna kovinska konstrukcija

V ponedeljek se je na javni površini ob ulici Gorenjskega odreda v Kranju zgodil tragični dogodek, pri katerem je zaradi padca kovinske tehnične ovire poginila štirimesečna psička.

Dogodek se je zgodil okoli 10.55, ko je mati dveh otrok s hčerkama, starima štiri in osem let, ter psom na povodcu hodila po asfaltirani poti mimo doma za dnevno varstvo starejših občanov. Ob vhodu v objekt so bile postavljene tri prostostoječe kovinske ovire, namenjene upočasnjevanju kolesarjev. Po besedah družine ovire niso bile fiksirane v tla.

Ko je pes stopil pod eno izmed kovinskih konstrukcij, se je ta prevrnila in z zgornjim robom zadela žival v predel tilnika. Pes je na kraju poginil. Dogodku so bili priča otroci in mimoidoči, eden od njih je poklical policijo.

Policija je na kraju opravila ogled. Danes se bodo tudi odzvali in obvestili javnost o ugotovitvah.

Starša opozarjata, da gre za lokacijo v neposredni bližini dveh vrtcev in več otroških igrišč, kjer se vsakodnevno zadržuje veliko število otrok in starejših oseb, zato po njunem mnenju obstaja resno tveganje za ponovitev podobnega ali hujšega dogodka. Napovedujeta uveljavljanje odškodninskih in kazenskopravnih zahtevkov proti odgovornim za postavitev in vzdrževanje ovir.

Občina: Pri trdnosti ovire ni težav

Na Mestni občini Kranj so zapisali, da opisani dogodek močno obžalujejo. Pojasnjujejo, da so tehnične ovire, namenjene preprečevanju vožnje z avtomobili med stanovanjskimi bloki, postavili na pobudo stanovalcev, izvedbo pa naročili Komunali Kranj, ki je ovire tudi namestila. Po navedbah občine so njihovi uslužbenci prejšnji teden preverili trdnost ovire in pri tej niso zaznali težav.

O tragičnem dogodku so bili na občini po lastnih besedah obveščeni 15. oktobra, nato so opravili ogled, vendar vzroka, zakaj je ovira padla, za zdaj še niso ugotovili. Izvajalcu del so naročili ponovni pregled vseh ovir ter morebitno dodatno pritrditev ali zamenjavo.

Župan Matjaž Rakovec je pri tem sporočil, da ga je dogodek osebno prizadel, in izrazil sožalje ter pripravljenost na osebni pogovor z družino.