Pred očmi policistov ukradel zaseženi moped

V torek okoli 20. ure so ljubljansko policijsko upravo obvestili­ o objestni vožnji mladostnikov z mopedi in motornimi kolesi na območju Domžal. Tja je bilo napotenih več policijskih patrulj z namenom izvedbe nadzora nad upoštevanjem cestnoprometnih predpisov.

Policisti so opazili več mopedov in kros motornih koles, ki so jih vozili mladostniki. Kljub uporabi modrih luči in zvočnih signalov nekateri vozniki niso ustavili na znake policistov ter so nadaljevali vožnjo.

Med ustavljanjem mopedistov se je zgodila prometna nesreča. Mladoletni voznik mopeda je namreč med begom pred policistom motoristom zaradi nepravilnega premika trčil v službeni motor policije. V nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala je manjša materialna škoda. Kot so ugotovili, je mladoletnik vozil neregistrirani moped in zanj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev so mu zasegli motorno kolo, zoper mladoletnika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče za prekrške.

»Med obravnavo prometne nesreče in postopkom zasega vozila se je v bližini zbrala večja skupina mladostnikov, kar je izkoristil neznani storilec in sedel na zaseženo motorno kolo, ga na za zdaj ne­ugotovljen način spravil v pogon in se odpeljal. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja velike tatvine ter ugotavljajo identiteto storilca in okoliščine dogodka,« so pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

Podoben primer so obravnavali policisti trboveljske policijske postaje. Malo pred polnočjo so opazili voznika mopeda in njegovega sopotnika, ki med vožnjo nista uporabljala zaščitne čelade. Zapeljali so za njima ter ustavljali voznika z modrimi lučmi, zvočnimi signali in drugimi predpisanimi znaki, vendar ta njihovih znakov ni upošteval in je nadaljeval ­vožnjo.

Ko je vendarle upočasnil in začel ustavljati, je policist zaradi izvedbe postopka prijel sopotnika za roko, voznik pa je v tistem trenutku ponovno sunkovito speljal. Policist je pri tem padel in se lažje poškodoval. Zoper voznika in sopotnika je bil izveden policijski postopek, o dogodku so bili obveščeni tudi njuni starši. Zoper oba bo podan obdolžilni predlog na pristojno s­odišče.

Poziv staršem

»Ponovno opozarjamo, da je takšno ravnanje zelo nevarno. Beg pred policisti, vožnja brez vozniškega dovoljenja, vožnja neregistriranih oziroma tehnično ne­ustreznih vozil ter neupoštevanje zakonitih odredb policistov lahko v vsakem trenutku privedejo do hudih prometnih nesreč z najtežjimi posledicami,« so sporočili s policije.

Policisti starše in skrbnike prosijo, naj spremljajo, kakšna vozila uporabljajo njihovi otroci. Fotografija je simbolična./Fotodokumentacija Dela

Na starše in skrbnike apelirajo, naj spremljajo, kakšna vozila uporabljajo njihovi otroci, ali zanje izpolnjujejo zakonske pogoje za vožnjo, ter naj se z njimi odkrito pogovarjajo o odgovornosti in nevarnostih v prometu. »Mladoletnikom ne omogočajte uporabe vozil, za katera nimajo ustreznega vozniškega dovoljenja, in ne spreglejte predelanih ali neregistriranih vozil. Takšno ravnanje ne ogroža le mladih voznikov, temveč tudi njihove sopotnike, policiste in vse druge udeležence v prometu.«

Podatki kažejo, da vozniki enoslednih motornih vozil ostajajo med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa, so opozorili na policiji. Lani so policisti ljubljanske policijske uprave obravnavali 464 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil; v teh je umrlo deset ljudi, 73 jih je utrpelo hude poškodbe, 276 lažje, 105 udeležencev ni bilo ­poškodovanih.

Največ prometnih nesreč je bilo z vozniki motornih koles (215), sledili so vozniki lahkih motornih vozil – električnih skirojev (127), vozniki mopedov do 25 km/h (68) in vozniki mopedov (54). V prvem polletju letošnjega leta je policija obravnavala 171 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil. V teh sta umrla dva človeka, 24 je bilo hudo poškodovanih in 96 lažje.