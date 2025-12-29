  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Pred policisti peš pobegnil na avtocesto in umrl

    Policisti so ugotovili, da je moški v vozilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo.
    Policijsko vozilo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Policijsko vozilo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    R. I., STA
    29. 12. 2025 | 12:54
    1:17
    A+A-

    Policisti so v četrtek na dolenjski avtocesti na izvozu na počivališče v Drnovem ustavili voznika osebnega avtomobila bosanskih registrskih oznak. 34-letni moški iz Srbije je peš pobegnil na avtocesto, kjer je vanj trčila 76-letna voznica. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

    Policisti so še ugotovili, da je moški v vozilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Enega tujca je prevažal v prtljažniku vozila. Tujci so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito. Vse okoliščine nesreče in nedovoljenega prehoda državne meje policisti še preiskujejo, so še navedli na novomeški policijski upravi.

    Več iz teme

    policijasmrtavtocestaprometna nesreča

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

