Pred policistoma obžaloval le, da hčere ni ubil

Zapletena družinska zgodba je v ozadju dogodka, ki se je zgodil 28. maja in zaradi katerega bo moral na zatožno klop sesti 74-letni Ivan Sebanc s Peči pri Grosupljem. Kar s sekiro naj bi se lotil lastne hčere, poglavitno vprašanje, s katerim se bodo ukvarjali na sodišču, pa bo očitno, ali je Sebanc zagrešil kaznivo dejanje poskusa uboja, za katerega ga lahko doleti od pet do 15 let zapora.Vse skupaj se je dogajalo tistega jutra, ko je njegova hči Marinka v garaži sedla v avto, da bi se odpeljala v službo. Takrat naj bi prišel do nje, jo pretepel z rokami in nogami, najhujše poškodbe pa ji povzročil s sekiro, s katero je ...