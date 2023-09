Pred smrtjo je v strahu spoznala, da jo bo umoril sin

Celjski višji sodniki so po pritožbi, ki jo je spisala zagovornica morilca Gregorja Ducmana po uradni dolžnosti Rosita Gabrilo, v celoti potrdili sodbo, s katero je bil obsojen na 30 let zapora. Ducman je svoji materi, medtem ko je spala, na grozovit in zahrbten način vzel življenje, nato pa se lotil še očeta, a je ta zbežal.

Gregor Ducman, ki je dejanje storil marca 2021, je bil januarja letos obsojen na enotno zaporno kazen 30 let zapora. Senat mu je za umor prisodil 26 let, ker naj bi bil v času dejanja zmanjšano prišteven, a ne bistveno, za poskus umora očeta pa 15 let zaporne kazni, kar je najnižja možna kazen po kazenskem zakoniku. Mimogrede, tožilstvo je tudi za umor zahtevalo najvišjo kazen 30 let zapora, a jo je senat, ravno zaradi zmanjšane prištevnosti, znižal za štiri leta. A končne sodbe, ki jo je izrekla kazenska sodnica Alenka Jazbinšek Žgank, ki je predsedovala senatu, to ni spremenilo. Ducman je bil torej obsojen na 30 let zapora.

Zlorabil je zaupanje staršev

Višji sodniki so se strinjali, da je Ducman obe kaznivi dejanji zagrešil na grozovit in zahrbten način, pri tem pa zlorabil zaupanje svojih staršev. Mama in oče sta ga namreč v svoj dom sprejela le dan pred zločinom, ko si je sam zaželel, da bi prespal doma in se po dolgem času tudi najedel. Ducman je živel na različnih krajih, družil se je z brezdomci, odvisniki od prepovedanih drog in alkohola, z obojim – torej s prepovedanimi substancami in alkoholom –, je bil že dolgo, vse od najstniških let, zasvojen tudi sam.

Morilec je poskušal očrniti starše, a so priče povedale drugače. Oče in mama sta mu želela pomagati, tudi finančno. Trikrat odšel na zdravljenje v tujino, a se ni znebil odvisnosti.

Oče in mama sta mu želela pomagati, tudi finančno, da je kar trikrat odšel na zdravljenje v tujino, v tako imenovano komuno, in se je vsakič vrnil. Vendar se ni pozdravil, nasprotno, zaradi prepovedanih drog je pogosto tudi haluciniral in okoli sebe videl demone. Kot je dejal na sodišču, so mu prav demoni tudi prigovarjali, naj zagreši ta strašni zločin, drugače bo »to storil nekdo drug.« In ko je usodno noč na 14. marec 2021 po dolgem času prespal doma, se je zgodaj zjutraj v družinski hiši začel krvavi boj za življenje. Mamo je Ducman napadel s 36-centimetrskim nožem in ji z 21 centimetrov dolgim rezilom zadal kar sedemnajst silovitih vbodov v predel glave, vratu in prsnega koša.

Pobegnil je k najbližjim sosedom

Krike pa je slišal oče, ki je pohitel v dnevno sobo in videl sina, kako je zabadal mater. »Mami ste s svojim zahrbtnim in brutalnim napadom povzročili neizmeren strah, saj je vedela, da jo bo umoril lastni sin,« je januarja letos prebrala sodbo Ducmanu sodnica Alenka Jazbinšek Žgank. Ko se je v dogajanje vmešal oče in poskušal pomagati ženi, ki se je tudi sama poskušala braniti, nazadnje pa je omagala, je Ducman z nožem začel silovito zamahovati tudi proti njemu. Tudi oče je utrpel šest vbodnih ran, od tega tri v hrbet. Ko je očetu uspelo sinu iz rok izpuliti nož, je ta zgrabil še razbito skledo in proti njemu še naprej zamahoval. Očetu je vendarle uspelo pobegniti k najbližjim sosedom, s čimer si je tudi rešil življenje.

Sodišče je v kazenskem postopku pridobilo kar tri izvedenska mnenja psihiatrične stroke, za verodostojno pa je štelo mnenje fakultetne komisije in mnenje Mirjane Delić, specialistke psihiatrije z dolgoletnimi izkušnjami z ljudmi, ki imajo težave s prepovedanimi drogami. Tako fakultetna komisija kot Delićeva sta v mnenju poudarili, da je bila Ducmanova sposobnost obvladovanja in razumevanja v času dejanja sicer zmanjšana, a ne bistveno.

Ducman je v svojem zagovoru poskušal na sodišču očrniti starše, češ da so z njim že v mladosti slabo ravnali. A so to zavrnile tudi številne priče, zaslišane v kazenskem postopku. Številni so trdili ravno nasprotno, da sta si zelo prizadevala, da bi sinu pomagala na pravo pot, vendar si je sam izbral drugo, ki ga je pahnila tudi v svet prepovedanih drog. Tudi zato ga v bližnji prihodnosti čaka še en kazenski postopek, povezan z omogočanjem uživanja prepovedanih drog drugim. Krivdo za očitano novo kaznivo dejanje je pred kratkim na celjskem sodišču zavrnil.