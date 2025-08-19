  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    Pred smrtjo mislil, da je zgladil spor in da je varen

    Domnevna člana hudodelske združbe, ki naj bi v Ljubljani umorila Satka Zovka, krivdo zanikala.
    Roland Cretu naj bi skrbel za orožje in sledil Zovku. Foto Dejan Javornik
    Roland Cretu naj bi skrbel za orožje in sledil Zovku. Foto Dejan Javornik
    Aleksander Brudar
    19. 8. 2025 | 15:58
    19. 8. 2025 | 15:58
    7:29
    »Dino Muzaferović je sestavil zelo precizno dodelan in zahrbten načrt za umor Satka Zovka in ga tudi izvedel v okviru hudodelske združbe, katere vodja je bil. Način izvedbe je bil zelo teatralen, torej glasen in odmeven,« sta tožilki Špela Brezigar in Nevena Vukčević zapisali v obtožnici zoper Muzaferovića in soobtožene Jaka Berganta, Rolanda Cretuja, Osmana Koštića, Vilija Sušnika in Bobana Stojanovića.

    image_alt
    NPU v zvezi z umorom Satka Zovka v zadnjih dneh pridržal štiri osebe

    Do petka se bodo morali drug za drugim zglasiti pred ljubljanskim okrožnim sodnikom Gorazdom Fabjančičem in se izreči o krivdi. Med prvimi sta danes to že storila 23-letni Bergant iz Lok pri Tuhinju in 41-letni Cretu iz Albanije. Oba sta krivdo zanikala. Stojanović je sicer edini, ki ni obtožen umora, ampak le hranjenja večje količine droge z namenom prodaje.

    Satko Zovko je padel pod streli 29. novembra lani.

    Umrl naj bi zaradi spora z Dinom Muzaferovićem.

    Na sodišču so se začeli predobravnavni naroki.

    Ena od variant eksploziv v vrečki od čipsa

    Muzaferović, znan tudi po vzdevku Cezar, ki bo svojo odločitev o krivdi sporočil pojutrišnjem, naj bi po prepričanju tožilstva prav s teatralnim načinom ubijanja pustil svoj osebni pečat. Že pred tem naj bi Zovka, vsaj tako sta v preiskavi razkrila njegova nekdanja sodelavca iz Bosne in Hercegovine Adnan Č. in Mehmed P., nameraval ubiti z bombo.

    Prvi je razlagal, kako naj bi skuter z eksplozivom parkirali v bližini Zovkovega vozila, ko bi bil ta v Veliki Kladuši. Druga varianta bi bila namestitev eksploziva v vrečko od čipsa v bližini Zovkovega doma. Mehmedu P. naj bi Muzaferović razkril še tretji načrt, in sicer, da bi Zovka ubili z raketometom zolja.

    Adnan Č. in Mehmed P. sta iz strahu za lastno varnost že poiskala pomoč policije. Adnan Č. je o Muzaferoviću povedal, da gre za brezkompromisno maščevalnega človeka, ki se ga 90 odstotkov ljudi, ki delajo v njegovi združbi, boji. Večina pa da jih dela zanj zaradi odplačevanja dolgov, ki naj bi jih imeli do njega.

    image_alt
    Sarajevska policija je izpustila osumljene v zvezi z umorom Satka Zovka

    Iskal ga je eno leto

    Muzaferović naj bi Zovka iskal že vsaj leto dni pred likvidacijo. Na to naj bi opozarjali celo plakati, razobešeni po Ljubljani. »Satko Zovko Kekić – jaz sem največja p... in izdajalec v Evropi. Izdal sem svoje najboljše prijatelje in družino zaradi denarja in mamil,« je pisalo ob njegovi fotografiji.

    Adnan Č., ki je za Muzaferovića delal od junija 2024, je v preiskavi povedal, da je Zovko po tem, ko je prišel iz zapora, v Veliki Kladuši začel delovati skupaj z Muzaferovićem pri poslih z drogo. Imel je celo prost vstop v Cezarjevo hišo, na razpolago pa štiri vozila in 15.000 evrov mesečnega limita. Nato naj bi tam ukradel drogo in denar v skupni vrednosti 300.000 evrov. Zovko naj bi zatrjeval, da droge ni ukradel, Muzaferović mu je odgovarjal, da so Škaljarji drogo zaupali njemu in da bo zato tudi odgovoren.

    Od takrat naj bi bila v sporu, Zovko pa je poiskal zaščito policije in tej med drugim razkril več Muzaferovićevih skrivališč droge. Nekaj časa se je zadrževal tudi v Sloveniji. V dneh pred umorom je, glede na izpovedi prič v preiskavi, Zovko več ljudem dejal, da je z Muzaferovićem razčistil spor, zato se je nehal skrivati.

    Le tri dni pred umorom je tudi komuniciral z enim od slovenskih kriminalistov in mu zaupal, da se Cezar skriva v enem od ljubljanskih stanovanj in da tam hrani večjo količino orožja, in sicer avtomatske puške in pištole.

    Škaljarski klan

    Muzaferovića je opisal kot pripadnika škaljarskega klana, ki je 15. marca 2020 v vlogi organizatorja sodeloval s Klemnom Kadivcem pri poskusu umora Daliborja Savanovića v Kranju, pri poskusu umora Igorja Mančića v Ljubljani 4. aprila 2020 in Diamantina Mihailovića v Kopru decembra 2019.

    Zovko, ki se je sodeč po izjavi prič »redno drogiral« in veliko ljudem dolgoval denar ter rad zahajal v igralnice, je policiste še opozoril, da bo, če Muzaferović ne bo kmalu prijet, zagotovo izpeljal en ali dva umora v Sloveniji. Za to naj bi imel pripravljeno in rekrutirano ekipo mlajših fantov.

    »Očitno pa Satko Zovko takrat ni vedel, da je ravno on ta, čigar umor se načrtuje,« v obtožnici dodata tožilki. In še, da je bil umor izvršen na zares zahrbten način, saj da je Zovko živel v prepričanju, da je spor z Muzaferovićem zgladil in da je tako v Sloveniji lahko povsem varen.

    A v noči na petek, 29. novembra lani, so trije vozniki, ki so se naključno peljali mimo hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, opazili rdečega audija, ki je trčil v ograjo. Ni šlo za prometno nesrečo, kajti ko so se približali, so takoj opazili, da je nekdo streljal na vozilo. Videli so tudi umorjenega Zovka s strelno rano v čelu.

    Kdo sta bila storilca, ki sta ob 0.47 na dovozu k omenjenemu hotelu pričakala Zovka, ko je odhajal iz igralnice, ter proti njemu izstrelila vsaj 31 nabojev (26 iz dolgocevnega avtomatskega orožja tipa AK-47 in najmanj pet nabojev s kratkocevnim strelnim orožjem tipa glock 9x19), ostaja uganka. Tožilstvo ne dvomi, da sta bila del hudodelske združbe, ki naj bi jo vodil Muzaferović.

    Ta naj bi tako pripravil do potankosti izdelan načrt za Zovkovo likvidacijo. K vsemu skupaj pa pritegnil še Berganta, Cretuja, Kostića in Sušnika. Cretujeve in Kostićeve naloge naj bi bile hranjenje orožja in skrb zanj ter sledenje Zovku. Sušnik naj bi poleg sledenja Zovku drugim članom združbe izročil svoje osebno vozilo. Stanovanje, v katerem je bival, garažo in osebno vozilo naj bi jim dal v uporabo tudi Bergant.

    Sledilna naprava

    Policija bi se do obtožene šesterice najverjetneje težje dokopala, če na od zunaj dostopnem skritem delu Zovkovega avtomobilu ne bi odkrili sledilne naprave, ki pa je razkrila tudi storilce. Kriminalisti so, med drugim na podlagi posnetkov videonadzornih kamer na različnih objektih po Ljubljani, hitro razkrili tri pomembne lokacije združbe. Dve na Topniški ulici – stanovanje in garažo, ki ju je najel Bergant. Tretja je bila stanovanje na Cesti Ceneta Štuparja v Črnučah, ki ga je najel Stojanović in v katerem sta se po umoru skrivala Cezar in Cretu, Bergant pa jima je redno dostavljal hrano.

    Za tožilstvo so skoraj kot zlato vredni tudi dokazi, ki so jih zbrali med preiskavo omenjenih treh lokacij. Tam so našli ne samo več kosov orožja in nabojev (naboji istega kalibra in z istimi oznakami, ki so bili uporabljeni pri umoru, so bili denimo zaseženi v stanovanju na Topniški ulici) ter večje količine droge (v Črnučah denimo kilogram kokaina, dva kilograma morfina in šest kilogramov snovi, ki vsebuje morfin), ampak tudi biološke sledi obtoženih.

