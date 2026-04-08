Pred smrtjo so jo rešili policisti

Gregor Drev naj bi vdrl v sobo sostanovalke v hiši v Črnučah in jo večkrat zabodel z nožem.

Hiša na Zasavski cesti 42 v ljubljanskih Črnučah, ki je bila nekoč v lasti najbolj znanega slovenskega psihiatra Janeza Ruglja in v kateri je bila tudi njegova ordinacija, kjer je po »rugljevski metodi« ljudi zdravil alkoholizma, je 17. oktobra lani spominjala na filmsko grozljivko. Ura je bila 3.40, ko je po prepričanju tožilstva tam živeči podnajemnik, 56-letni Gregor Drev, na silo vdrl v zaklenjeno sobo, kjer je spala 54-letna Tjaša J. Ta se je v preiskavi dobro spominjala trenutkov, ko je po ropotu na vratih spalnice, ki jo je zbudil, videla luč na hodniku ter slišala lomljenje vrat. Nato je zagledala nos, ki je gledal skozi vrata. V tem trenutku, je dodala, se je zavedela, da je z njo konec. Iskala je telefon, da bi poklicala policijo, vendar ji to ni uspelo, saj se je vse zgodilo ...