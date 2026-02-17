Pred tragično nesrečo ga je zaslepilo sonce

Prometna nesreča je močno zaznamovala družino pokojnika, pa tudi domnevnega povzročitelja.

Prometna nesreča s smrtnim izidom je običajno šok tako za sorodnike pokojnika kot za povzročitelja. Prvi se morajo soočiti z izgubo ljubljene osebe, drugi pa živeti z mislijo, da so nekomu vzeli življenje. »Prej je bil veliko bolj družaben. Kar naenkrat se je zaprl vase. Večino časa preživi v svoji sobi. Ne spi, večkrat ga tudi slišim, da ponoči hodi po stanovanju. Ko ga vprašam, zakaj ne spi, odgovori, da ne more spati. Mislim, da ga je dogodek zaznamoval za vse življenje,« je priča opisala bratovo stanje po prometni nesreči, ki jo je zagrešil leta 2017. »Ko je tistega dne prišel domov, je bil čisto pretresen. Spomnim se, da je samo govoril: 'Oživljal sem ga. Nisem mu mogel pomagati',« se je tistega dne, bil je 18. oktober 2017, spominjala Anka Pogačnik, vrhunska judoistka. Takrat se je ...