V Preddvoru napeto, zaradi ogrožanja oseb aktivirani policijski pogajalec in specialci

Včeraj je bilo napeto na območju gorenjske občine Preddvor, zaradi zaradi ogrožanja oseb so aktivirali tudi policijskega pogajalca in specialce.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so policisti včeraj, nekaj minut pred 13. uro, začeli s posredovanjem na območju občine Preddvor, kjer je v eni izmed stanovanjskih hiš prišlo do ogrožanja oseb.

»Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, aktivirana sta bila tudi policijski pogajalec in specialna enota policije. Policisti so v nadaljevanju 53-letnega osumljenca prijeli in je bil po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljan na bolnišnično zdravljenje,« so zapisali.

V dogodku se je osumljenec z ostrim predmetov lažje samopoškodoval, druge osebe v stanovanjski hiši pa niso bile telesno poškodovane. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah suma kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.