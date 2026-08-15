Predor Karavanke spet odprt, na avstrjski strani desetkilometrski zastoj

Pričakovana gneča na vrhuncu poletne turistične sezone se že kaže na cestah. Predor Karavanke je bil zaprt v obe smeri zaradi prometne nesreče v tunelu. Zdaj so posledice prometne nesreče že odstranili in je pnovno odprt, je razvidno s portala promet.si.

A kolone ostajajo. Na gorenjski avtocesti je proti Avstriji je približno kilometer dolg zastoj. Za voznike, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, zato priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji je kolona dolga kar deset kilometrov.

Tudi na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Celje zahod proti Ljubljani, nastaja zastoj. Kolone so na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Šmarje - Dragonja.