Predrzneži spet na delu

S Policijske uprave Ljubljana kljub skoraj stalnemu opozarjanju vsak dan poročajo o drznih tatovih, ki tako ali drugače zamotijo oškodovance in jih nato okradejo. Včeraj so tako poročali o dveh tovrstnih primerih.Tako so policiste poklicali na pomoč iz oklice Želimelj, kjer je za zdaj neznana storilka na domu zamotila starejšo oškodovanko s pogovorom o izvedbi dezinfekcije in razkuževanja hiše. O skoraj identičnem pristopu smo sicer poročali že pred dnevi. Medtem ji je tatica iz hiše ukradla denar in lastnico oškodovala za okoli sto evrov. Policisti iščejo žensko, staro okoli 45 let, visoko okoli 170 centimetrov. S kraja ...