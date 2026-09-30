Preganjali bi tudi sorodnika priprtega

Prejšnji teden smo poročali, da je državno odvetništvo v Gradcu na tamkajšnje deželno kazensko sodišče vložilo obtožnico zoper 31-letnega slovenskega državljana Patrika M., ker naj bi svoje nekdanje dekle Stefanie Pieper ubil, stlačil v kovček ter zakopal na (najmanj) dveh lokacijah na območju vasi Trniče in v gozdu blizu Majšperka. Obtožili so ga umora in skrunitve trupla.

Postopek zoper brata in očima obtoženega je bil v Avstriji ustavljen zaradi pomanjkanja sledi, da sta tam pomagala pri kaznivih dejanjih. Toda na državnem odvetništvu so ob tem pojasnilu dodali: »V Sloveniji storjena dejanja ne sodijo v pristojnost avstrijskega sodstva. Slovenski organi pregona zdaj preverjajo možnosti za uvedbo kazenskega postopka.« Takšno zaprosilo so konec prejšnjega tedna prejeli zaprosilo iz Avstrije za prevzem pregona pri nas