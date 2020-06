Včeraj ob 22.50 se je na ulici Jožeta Jame v Ljubljani zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, so objavili na Generalni policijski upravi.



Moški, star 58 let, je s kolesom zapeljal na prehod ceste čez železniško progo, ki je bil zavarovan s spuščenimi zapornicami ter delujočimi svetlobnimi in zvočnimi signali, ko je v smeri Jesenic pripeljal potniški vlak. V trčenju je kolesar zaradi hudih poškodb umrl.