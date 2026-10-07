Preiskava prepovedanih drog in orožja: vseh 15 osumljencev ostaja v priporu

Kriminalisti tudi danes nadaljujejo preiskavo kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ter orožja po torkovih hišnih preiskavah pri osumljencih z območja Ljubljane, Kopra in Celja. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je vseh 15 osumljencev še vedno v policijskem pridržanju in jih bodo predvidoma danes privedli k preiskovalnemu sodniku.

Prav tako aktivno zbirajo obvestila ter analizirajo in vrednotijo do zdaj pridobljene dokaze. Zaradi interesa obsežne preiskave podrobnosti o tem ne morejo pojasnjevati, so dodali na Policijski upravi (PU) Ljubljana in za jutri opoldne napovedali izjavo za javnost.

Kot so v torek sporočili s policije, gre za dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo. Pri tem sodelujejo tudi kriminalisti in policisti iz drugih policijskih uprav, v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in Europolom, so zapisali.

Eno hišno preiskavo so izvedli tudi na območju EU zunaj Slovenije, ki so jo opravili tuji varnostni organi.

Pri hišnih preiskavah so zasegli več vrst prepovedane droge, orožje, denar in drugi dokazi, ki bodo predmet nadaljnje kriminalistične in forenzične preiskave.