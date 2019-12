Preiskava še traja, vpletenima v pretep že sodijo

Koper – Klemen Kadivec in Bojan Stanojević, obtožena nasilništva in drugi še prometa z orožjem po odmevnem obračunu v Ankaranu, naj bi 15. novembra na Regentovi ulici pretepla Žarka Tešanovića, ga zvezala, vlekla proti avtu, pri čemer naj bi ga Stanojević tolkel s pištolo po glavi. Včeraj sta že sedla na zatožno klop, o krivdi pa se še nista izrekla.Na okrajno sodišče v Kopru so včeraj že pripeljali vklenjena 29-letnega Kadivca iz Domžal in 33-letnega Bojana Stanojevića, rojenega v Cetinju, s stalnim bivališčem v črnogorski Podgorici. Spremljalo ju je šest pravosodnih policistov z dodatnimi policijskimi ...

