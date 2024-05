Preiskava smrti petletne deklice, ki je padla v jašek, še poteka

Policijska preiskava petkove nesreče v okolici Markovcev, v kateri je umrl otrok, še vedno poteka, so pojasnili na Policijski upravi Maribor. Po poročanju medijev je v jašek, poln vode, padla petletna deklica. Kljub oživljanju, nadaljnji pomoči reševalcev in zdravstveni pomoči v bolnišnici je deklica umrla.

Drugih informacij policisti za zdaj še ne razkrivajo.

Nesreča se je zgodila v vasi Stojnci. Tragedija naj bi se po poročanju Slovenskih novic zgodila v bližini hiše, kjer si družina gradi dom. V jašku je deklico menda našla soseda, oživljali so jo vse do prihoda reševalcev, ki so potem nadaljevali oživljanje.

Mariborski policisti so bili o nesreči obveščeni v petek okoli 22. ure. Poškodovana deklica je, kljub temu da so jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, umrla. Policisti so opravili ogled kraja nesreče in okoliščine še preiskujejo. O svojih ugotovitvah bodo seznanili tamkajšnje tožilce.