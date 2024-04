33-letnico po ugotovitvah policije umorila sodelavka moža

Policisti Policijske uprave Maribor predstavljajo zaključke preiskave kaznivega dejanja umora pogrešane 33-letnice iz Markovcev.

Kot smo poročali, so bili policisti v petek zvečer obveščeni o mrtvi osebi v bližini Kidričevega, o mrtvi osebi jih je obvestila sprehajalka. Ugotovili so, da gre za 33-letno žensko iz okolice Ptuja, ki je umrla nasilne smrti. V petek in soboto so v okviru preiskave odvzeli prostost 37-letnemu moškemu iz okolice Ptuja in 33-letni ženski iz okolice Lenarta.

Po poročanju časnika Večer je mož umrle to 23. marca prijavil kot pogrešano. Nazadnje naj bi bila videna 23. marca okoli 4.45 na svojem domu. Ob prijavi pogrešane je moški policiji predal poslovilno pismo, ki naj bi ga napisala umrla.

Osumljenca sta bila sodelavca, ki sta se zbližala in zaradi nezadovoljstva v partnerskih zvezah načrtovala umor. Mož je ženo pripeljal na dogovorjen kraj, kjer ju je počakala osumljenka. Ta je 33-letnico z ostrim predmetom večkrat zabodla ter truplo odvlekla na mesto, kjer jo je zakopala. Skupaj z osumljencem sta se nato odpeljala.

Mati štirih otrok so, ker se ni vrnila domov, iskali tudi gasilci PGD Markovci in Ptuj, preiskali širšo okolico, Ptujsko jezero in strugo reke Drave, a pogrešane niso našli. Kot omenjeno, je truplo našla sprehajalka, umora pa naj bi bil po podatkih časnika Večer osumljen mož umrle. Policisti so razkrili, da »ena od prijetih oseb izhaja iz ožjega družinskega kroga žrtve«.