Preiskovali nasilje, odkrili drogo in orožje

Čeprav se je policijska preiskava, o kateri so včeraj spregovorili na tiskovni konferenci Policijske uprave Ljubljana, začela na podlagi prijave kaznivih dejanj nasilništva in groženj, je pozneje zavila v povsem drugo smer. Policisti PP Ljubljana Moste so v minulih dneh tako zaključili obsežno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj tako z elementi nasilja kot tudi s področja prepovedanih drog, orožja in ponarejanja listin. Ko so policisti sicer zbrali dovolj dokazov, so podali pobudo za hišno preiskavo na okrožno državno tožilstvo. V nadaljevanju je sodišče izdalo odredbo za hišne preiskave. »Kriminalistična preiskava je bila skrbno načrtovana in usklajena. Poleg policistov PP Ljubljana Moste so pri izvedbi hišnih preiskav sodelovali tudi policisti PP Ljubljana Center ter vodnik ...