Prepozno so ukrepali ob dihalni stiski

Potem ko je sodišče pravnomočno razsodilo, da je za hudo in nepopravljivo okvaro možganov pri zdaj 14-letni deklici odgovorno zdravstveno osebje celjske bolnišnice, ki je prepozno ukrepalo ob hudi dihalni stiski in pomanjkanju kisika neposredno po porodu, bi moralo začeti odločati še o višini denarnega poplačila. A so sprte strani sklenile dogovor in s tem končale že tako dolgotrajen sodni postopek.

Življenje se je staršem po brezskrbni nosečnosti konec aprila 2009 obrnilo na glavo, saj so slišali tisto, česar si ne želita slišati nobena mama in oče. Deklica je namreč povsem odvisna od njihove pomoči, ima najtežjo obliko cerebralne paralize in vrsto drugih zdravstvenih težav.

Starši so prepričani, da je huda prizadetost posledica nestrokovnega oziroma ne dovolj skrbnega ravnanja zdravstvenega osebja bolnišnice, ki je ob hudi dihalni stiski novorojenke ukrepalo prepozno.