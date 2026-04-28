Prepričani, da so jo zdravniki pustili na cedilu, od UKC zahtevajo 140 tisoč

Cirilu Bilbanu in njegovima hčerama Petri in Katarini Bilban se je 12. decembra 2023, ko jim je umrla žena oziroma mama Mira, porušil svet. »Njeno zdravljenje je bilo najhujša mora, kar si jih lahko predstavljam,« je poudarila Petra Bilban, ki se je z očetom in sestro odločila za 140.000 evrov vredno odškodninsko tožbo proti Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Ljubljana.

»Njeni glavoboli so bili tako močni, da je bilo to vidno že na prvi pogled,« je Petra Bilban pred ljubljanskim okrožnim sodnikom Jurijem Švajncerjem na trenutke težko zadrževala solze. »Grozno jo je bolela glava. Vratu ni mogla premikati. Motila jo je svetloba. Bruhala je in bila izčrpana. Ponoči ni mogla spati. Ni mogla jesti, ni mogla govoriti. Videlo se je, da je z njo nekaj narobe in da bi morala biti že prvič, ko jo je oče pripeljal, sprejeta.«