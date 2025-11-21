  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Pretepa ribniškega župana marsikdo ni opazil

    Izvedenec je obtoženega s posnetka prepoznal predvsem zaradi ujemanja tetovaže z ženskim imenom.
    Arsen Novak naj bi zagrešil kaznivo dejanje nasilništva in dve kaznivi ­dejanji povzročitve hude telesne poškodbe. Foto Dejan Javornik
    Galerija
    Arsen Novak naj bi zagrešil kaznivo dejanje nasilništva in dve kaznivi ­dejanji povzročitve hude telesne poškodbe. Foto Dejan Javornik
    Aleksander Brudar
    21. 11. 2025
    4:04
    A+A-

    Pretep na plesišču gasilske veselice v Ribnici 8. junija letos, v katerem sta jo skupila ribniški župan Samo Pogorelc in njegova soplesalka Tamara Lovšin, se je odvil tako hitro, da ga marsikdo ni opazil.

    image_alt
    Prepričan, da so ga napadli ravno zato, ker je župan

    Pomočnik vodje prireditve Rok Šilc se je na včerajšnjem nadaljevanju sojenja domnevnima napadalcema Leonardu in Arsenu Novaku spomnil, kako so ga v nekem trenutku poklicali na plesišče, ker da tam na tleh leži gospod. »Kaj se je pred tem zgodilo, nisem videl. Kot tudi nihče od drugih gasilcev,« je povedal.

    Kot je bilo slišati na sodišču, je župana, ki je bil vidno v šoku, pospremil do reševalnega vozila. »Bil je pri zavesti, krvav, na očesu je imel podplutbo. Rekel je, da ga boli na več delih telesa,« je pričal in dodal, da je bila v reševalnem vozilu tudi soplesalka, sicer policistka. »Tudi ona je bila v šoku, a ni bila poškodovana.«

    image_alt
    Napadalec na ribniškega župana že na prostosti

    Zanikala sodelovanje v pretepu

    Spomnimo, kako na obtožbe na svoj račun odgovarjata obtožena. Arsen Novak je zatrdil, da je bil ves čas pri škarpi, od prireditvenega prostora oddaljeni od petindvajset do trideset metrov. Da bi se kaj nenavadnega dogajalo na plesišču, ni opazil. Po morda več kot pol ure je šel proti svojemu avtomobilu, kjer sta že bila Leonardo in mladoletnik.

    Med vrnitvijo v Kočevje so jih ustavili policisti. Da se je šel zabavat na veselico, je potrdil Leonardo, a izjavil, da v pretepu ni sodeloval. Videl pa je, kako so se tam »na več koncih preganjali«. Kdo se je tepel, pa da ne ve.

    Eden od varnostnikov na dogodku, Sašo Kajiš, ki je stal za odrom, je včeraj pričal, da takrat Leonarda Novaka ni videl, Arsena Novaka pa je. Ob prihodu v službo ga je videl stati ob škarpi. Oba na videz pozna še iz časa, ko sta redno hodila v trgovino, v kateri je delal. Policisti so si pri iskanju storilcev pomagali tudi z videoposnetki.

    Na prejšnji obravnavi smo si lahko ogledali posnetek, ki ga je anonimna priča z mobilnim telefonom posnela na plesišču. Tokrat je bil na vrsti še videoposnetek s parkirišča. Oba je podrobno pre­učil izvedenec Gregor Kovač. S plus tri je ocenil ujemanje ene od oseb na posnetku z Leonardom Novakom, predvsem zaradi ujemanja tetovaže z ženskim imenom. S plus dve pa ujemanje druge osebe z Arsenom Novakom. Lestvica ujemanja ima razpon od minus štiri do plus štiri.

    image_alt
    Kriminal nima etnične osnove

    Hude ali lahke poškodbe?

    Po prepričanju tožilstva so župana napadli Arsen Novak in njegova nečaka, Leonardo Novak in Leonardov mladoletni brat (temu je sodišče v ločenem postopku dosodilo tako imenovano družbenokoristno delo in hišni pripor odpravilo, vendar epilog sodne zadeve zanj menda še ni pravnomočen). Arsen Novak naj bi zagrešil kaznivo dejanje nasilništva in dve kaznivi dejanji povzročitve hude telesne poškodbe – župana in soplesalke –, Leonardo Novak pa kaznivo dejanje nasilništva ter povzročitve hude telesne poškodbe županu.

    Ker še vedno ni razjasnjeno, kakšne poškodbe sta oškodovanca utrpela v napadu, torej lahke ali hude, bo zdaj to ugotavljala komisija za izvedenska mnenja ljubljanske medicinske fakultete. Po oceni sodnega izvedenca medicinske stroke Matjaža Veselka sta bila župan in soplesalka z vsakim udarcem resda le lažje poškodovana, a ker je skupek vseh teh poškodb pri drugih pritegnil pozornost in radovednost, pri napadenih pa vzbudil veliko nelagodja, je zaključil, da je šlo za blago obliko skaženosti. Torej za hudo telesno poškodbo.

