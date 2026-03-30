34-letnik pretepel partnerko, nato še zmerjal policiste

Policisti PP Novo mesto so bili v nedeljo popoldne obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo poškodovano in pretepeno žensko. Nemudoma so se odzvali ter začeli zbirati obvestila in ugotavljati vse okoliščine. Ugotovili so, da je žrtev pretepel in poškodoval zunajzakonski partner. Prav tako so ugotovili, da nasilnež že dlje časa izvaja fizično in psihično nasilje nad žrtvijo, in to tudi v prisotnosti otrok.

Štiriintridesetletnega osumljenca so izsledili in mu odvzeli prostost. S kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe in zanemarjanja otrok ter surovega ravnanja ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zaradi nedostojnega vedenja do policistov in neupoštevanja ukazov pa bodo proti njemu uvedli prekrškovni postopek. Vse okoliščine nasilja novomeški policisti še preiskujejo.