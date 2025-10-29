Pretepli so ga na šolskem igrišču

V nadaljevanju preberite:

V soboto, ko je Slovenijo pretresla vest o smrti 48-letnika iz Novega mesta, ki je po brutalnem napadu umrl v bolnišnici, so prijavo o sumu kaznivega dejanja nad otrokom prejeli tudi na Policijski upravi Maribor.

»Lahko potrdimo, da v konkretnem primeru obravnavamo sum kaznivega dejanja nasilništva po 296. členu kazenskega zakonika. Ob približno 19.15 smo bili obveščeni, da je v UKC Maribor zdravniško pomoč iskal otrok, ki sta ga pred tem med 16. in 17. uro pretepla dva neznana fanta in ga lažje poškodovala.

Po oskrbi v UKC so ga izročili v domačo oskrbo. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in intenzivno zbirajo obvestila, da bi izsledili osumljenca. Ker ta v tem trenutku še nista identificirana, tudi ne moremo govoriti o motivu za dejanje,« pojasnjuje Boštjan Velički, vodja službe direktorja mariborske policijske uprave.

Po poročanju lokalnega spletišča Maribor24.si se je napad zgodil na igrišču ene od mariborskih osnovnih šol. Otroci, stari okoli 12 let, so igrali košarko, ko so do njih stopili domnevno Romi ter jih ustrahovali in izsiljevali za denar. Enega so se menda lotili z udarci. Zaradi tragičnega dogodka v Novem mestu je tudi objava o mariborskem incidentu močno odmevala, zlasti na družbenih omrežjih.