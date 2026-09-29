Prevara z energetskimi subvencijami

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko opozarja na spletno prevaro, pri kateri neznani storilci zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnike zavajajo z možnostjo pridobitve neobstoječih energetskih subvencij. »Uporabnike pozivamo, naj na povezave ne klikajo in ne vnašajo osebnih ali bančnih podatkov,« so opozorili.

Na spletnem naslovu gov-si.subvencije223.com so zaznali stran, ki posnema podobo uradnih spletnih strani Republike Slovenije ter uporabnike poziva k vnosu podatkov in izbiri banke za nakazilo subvencije. »Tovrstne energetske subvencije ne obstajajo, spletna stran pa ni povezana z Ministrstvom RS za infrastrukturo in energetiko, Vlado Republike Slovenije ali drugimi državnimi organi,« so zagotovili na ministrstvu.

Po podatkih SI-CERT je stran t. i. phishing napad, pri katerem se lažna sporočila širijo tudi prek zlorabljenih računov uporabnikov aplikacije viber, njihov namen pa je pridobiti podatke za dostop do spletnih bank.

Državni organi za izplačilo subvencij ali drugih sredstev ne zahtevajo prijave v spletno banko prek povezav v sporočilih, prav tako takšnih postopkov ne izvajajo prek komunikacijskih aplikacij, kot je viber, opozarja ministrstvo.