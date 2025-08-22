Preverjajo lažni oglas igralnice

V zadnjih dneh se je nekaterim uporabnikom instagrama začel prikazovati nenavaden oglas za verigo igralnic Admiral, ki ima pri nas deset igralnih salonov in štiri hotele. »Casino Admiral Grosuplje/Ljubljana je zdaj uradno dostopno na spletu,« mami oglas, ki novim igralcem prek spleta obljublja »250 brezplačnih vrtenja«. Že slaba slovenščina je prvi opozorilni znak, da s stranjo nekaj ni v redu.

Povezava v reklami vas sprva ne bo vodila v Googlovo ali Applovo trgovino z aplikacijami (kot reklama sicer obljublja), ampak na spletno stran Admiral Space, ki si je od slovenskega Admirala sposodila tudi logotip, ne le del imena. Na tej strani promovirajo mobilno aplikacijo: »Z njo lahko uživate v neštetih ugodnostih v naših igralnicah: izzivi, tombole ter posebne promocije za člane.« Aplikacija je narejena tako, da zbirate točke in dostopate do ugodnosti: »Prenesite aplikacijo in se registrirajte kot član v kateri koli od naših igralnic.«

Zatem vam – na računalniku in na mobilnem telefonu – ponudi namestitev prej opevane aplikacije. Toda kljub ličnim sličicam ne gre za pravo Admiralovo aplikacijo. »Želimo jasno poudariti, da oglas, ki se pojavlja v javnosti, ni naš in pomeni zlorabo našega dobrega imena,« so v Admiralu potrdili sum, da gre za zlorabo. Velja opozorilo: z namestitvijo aplikacije lahko nepridipravom omogočite dostop do drugih vsebin na telefonu, zato si je ne namestite.

Posebni finančni urad, ki deluje pri finančni upravi (Furs), že preverja zlorabo legalne igralnice. »O zadevi vodimo postopek, za zdaj pa dodatnih informacij še ne moremo podati,« so pojasnili na Fursu. Naši finančniki imajo tokrat lahko na muhi programersko podjetje Adealoxica Ingeniería iz Viga v Španiji, ki je navedeno kot avtor aplikacije admiral space.