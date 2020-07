Previdno na počivališčih

Kaj lahko storite sami?

Jeseniški policisti so ta mesec obravnavali šest vlomov in poskusov vlomov v vozila na avtocestnem počivališču. V štirih primerih so vlomilci uspeli, njihove tarče so bili predvsem avtodomi, v dveh primerih pa je ostalo pri poskusu vloma.Nepridipravi so se vozil lotili ponoči, čeprav so lastniki spali v vozilu, so navedli na Policijski upravi Kranj. Povzročili so materialno škodo, lastnike pa so s tatvino dodatno oškodovali še za okoli 8000 evrov. Vzeli so predvsem torbice in denarnice.Na PU Kranj so še pojasnili, da so bili tokrat tarče tujci, a tudi slovenski državljani doma ali v tujini so lahko žrtve.Glede na doslej zbrana obvestila sta storilca najmanj dva. V enem primeru vloma sta bila osumljenca posneta. Vlomilca sta dejanje storila 28. julija. Če ju kdo prepozna, naj to javi policiji na 113 ali na 080 1200.Policisti so že poostrili kontrole na avtocestnih počivališčih.Na policiji svetujejo, da med postanki na avtocestnih počivališčih ves čas nadzirajte svoje vozilo in predmete v njem. Parkirajte ga na osvetljenih delih počivališč, priporočljiva je tudi uporaba alarmov. Vozilo vedno zaklepajte, vrednejših predmetov pa ne puščajte na vidnih mestih. Svetujejo še, da imate dokumente in denar spravljene ločeno, da ne ostanete brez vsega.Na PU Kranj so še spomnili, da so nepridipravi v preteklosti pogosto na različne načine pritegnili pozornost oškodovanca, medtem pa so sostorilci ukradli iz vozila vrednejše predmete. Med drugim so tudi preluknjali pnevmatiko, kasneje pa priskočili na pomoč, hkrati pa jih še okradli. Pogosto so oškodovancem tudi poskušali prodati lažno blago in ponaredke.