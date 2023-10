Prevrnil se je s traktorjem in umrl

S policijske uprave Murska Sobota so poročali o dveh delovnih nesrečah, žal pa se je ena končala tragično, s smrtjo traktorista. Policisti ob tem opozarjajo na upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu.

Prva nesreča pri delu, ko je betonska soha padla na občana, se je končala »zgolj« s telesno poškodbo, smo tako izvedeli, druga pa tragično. »V Kuzmi se je občan s kmetijskim traktorjem med vožnjo po robu gozda prevrnil. Pri tem je dobil tako hude telesne poškodbe, da je na kraju dogodka umrl,« so pojasnili. Po poročanju republiškega centra za obveščanje so posredovali tudi gasilci PGD Murska Sobota, ki so zavarovali kraj dogodka in pomagali reševalcem murskosoboške nujne medicinske pomoči.

»Traktor, ki se uporablja za opravljanje kmetijskih ali gozdarskih del, mora imeti varnostno kabino ali lok in druge brezhibne predpisane dele,« opozarjajo policisti. »Če so na traktorju vgrajeni varnostni pasovi, morajo biti voznik in morebitni potniki pripeti. Pri vožnji in delu s traktorjem je treba upoštevati tudi predpise s področja varstva pri delu.«

O hudi delovni nesreči so poročali tudi z ljubljanske policijske uprave. V ponedeljek okoli 16. ure se je na Golem pri opravljanju dela na kmetiji prevrnil bager in pri tem stisnil moškega, ki je stal ob vozilu. »Moški se je huje poškodoval, vendar po do zdaj znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo,« je sporočila tiskovna predstavnica Aleksandra Golec. »Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo,« je dodala.