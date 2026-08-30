Prevrnjen trajekt, smrtne žrtve, več sto rešenih

Ob obali Severnega Cipra se je kmalu po izplutju iz pristanišča prevrnil trajekt s približno 270 ljudmi, so sporočile lokalne oblasti. V incidentu je umrlo najmanj sedem ljudi, reševalne akcije pa potekajo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Globoko smo pretreseni. Prišlo je do smrtnih žrtev in poškodb, je v izjavi povedal premier samooklicane Turške republike Severni Ciper Ünal Üstel, poroča BBC. Kmalu zatem pa je Üstel za turške medije povedal, da so doslej rešili 172 ljudi in da je po prvih ocenah v incidentu umrlo najmanj sedem ljudi. Pogrešanih je 23 potnikov.

Reševanje ljudi je potekalo tudi s helikopterji. FOTO: Stringer Reuters

»Približno sto potnikov so evakuirali in jih prepeljali na kopno,« je za lokalno televizijo povedal Erhan Arikli, prometni minister samooklicane Turške republike Severni Ciper, ki upravlja severni del razdeljenega otoka Ciper. Dodal je, da se je v trajektu nabirala voda in da je reševalna akcija v polnem teku.

Približno sto potnikov so evakuirali in jih prepeljali na kopno. FOTO: Reuters Tv Reuters

Tudi tamkajšnje ministrstvo za zdravje je sporočilo, da izvajajo vse potrebne ukrepe za hiter odziv reševalnih in zdravstvenih služb. Ob tem so zagotovili, da so bile bolnišnice obveščene o incidentu, da bodo lahko zagotovile vso potrebno zdravstveno oskrbo.

Po navedbah lokalnih oblasti je bilo na krovu plovila, ki je iz pristanišča Kyrenia odplul proti turškemu pristanišču Tasucu, 267 ljudi.

Ciper je razdeljen od leta 1974. Takrat so turške sile zaradi vojaškega udara ciprskih Grkov, ki ga je podpirala vojaška hunta v Atenah, vdrle na severni del otoka. Tam so kasneje ustanovili Turško republiko Severni Ciper, ki pa jo priznava samo Turčija.