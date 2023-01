Prevrnjen traktor usoden za voznika

Včeraj okoli 18.30 se je v naselju Montinjan v občini Koper zgodila delovna nesreča, v kateri je življenje izgubil voznik traktorja, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Prevrnil se je traktor, voznik je ostal ujet pod njim. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka, traktor s tehničnim posegom dvignili, postavili nazaj na kolesa in izpod traktorja potegnili preminulo osebo. Na kraju dogodka so bili tudi reševalci in policisti.