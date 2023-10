Pri delu s traktorjem umrl 83-letni moški

Pri delu na gozdni površini na območju Polhovega Gradca se je v četrtek okoli 9. ure prevrnil traktor, pri tem pa je umrl 83-letni moški, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Po doslej zbranih obvestilih se je nesreča v gozdu zgodila pri vleki debla podrtega drevesa.

Traktor se je ob vleki debla prevrnil in pod seboj ukleščil voznika, ki je zaradi poškodb na kraju umrl. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.