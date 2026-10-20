Pri delu v gozdu umrl moški

Policisti Policijske uprava Kranj so bili danes okoli 12.20 obveščeni o nesreči pri gozdarskih delih na območju Šenturške Gore v občini Cerklje na Gorenjskem.

Po doslej zbranih podatkih so trije moški opravljali gozdarska dela na strmem pobočju gozda, ko se je s pobočja nad njimi skotalila skala in zadela enega izmed njih. 60-letni moški je zaradi hudih poškodb na kraju umrl.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.