Pri Dravogradu se je smrtno ponesrečil 18-letni motorist

Policisti poročajo o smrtni nesreči na slovenskih cestah. Včeraj nekaj pred polnočjo so bili obveščeni o prometni nesreči na cesti Sele - Vrhe v Bukovski vasi, kjer je padel voznik motornega kolesa.



Na kraju nesreče so reševalci in policisti ugotovili, da je v nesreči udeležen 18-letni voznik neregistriranega kros motorja.



Do nesreče je prišlo, ko je 18 letni voznik motornega kolesa zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad motorjem ter trčil v ograjo mostu potoka. Pri padcu je zadobil tako hude telesne poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.