Pri Dravogradu zagorel gozd, angažirali so letalo za gašenje iz zraka

Ob 13.13 je med naseljema Selovec in Šentjanž pri Dravogradu zagorela gozdnata površina velikosti okoli 2,5 hektara, je popoldan objavila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Z ognjem so se spopadli gasilci PGD Črneče, Dravograd, Libeliče, Šentjanž, Trbonje, Pameče – Troblje, Slovenj Gradec in KGZ Ravne na Koroškem. Za pomoč pri gašenju so angažirali tudi letalo Državne enote za gašenja z zraka URSZR.

Pri gašenju jih je oviral še veter. Kot je objavilo Prostovoljno gasilsko društvo Dravograd, so požar sicer popoldan uspešno omejili.

»Gasilci prekopavamo teren ter zalivamo posamezna žarišča. V veliko pomoč pri gašenju iz zraka je prišel tudi air tractor, ki je nekajkrat preletel in odvrgel vodo na požarišče,« so zapisali.