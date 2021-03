Pri eksploziji umrl 74-letni moški

Včeraj okoli 11. ure so policiste obvestili o eksploziji v stanovanjski hiši na območju Postojne. Zaradi poškodb ob eksploziji je umrl 74-letni moški, so sporočili s Policijske uprave Koper.



Z zbiranjem obvestil in ogledom tragične nesreče so ugotovili, da je moškemu v garaži stanovanjskega objekta eksplodiralo še neznano eksplozivno telo. Zaradi eksplozije je nastala tudi materialna škoda na stanovanjskem objektu. Tuja krivda je izključena.



O nesreči je policija obvestila pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo).



Policija danes nadaljuje preiskavo vseh okoliščin eksplozije in bo o vseh ugotovljenih dejstvih po zaključku preiskave obvestila okrožno državno tožilstvo.

