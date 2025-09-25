Pri Kobaridu so se zatresla tla

V četrtek ob 15.40 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,7 v bližini Kobarida, poroča Agencija za okolje republike Slovenije.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Kobarida in širše okolice. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla stopnje IV EMS-98, so zapisali.

Posočje, zlasti okolica Bovca in Kobarida je zelo potresno izpostavljena. Potres z učinki med VI. do VII. je območje prizadel leta 2004 in terjal smrtno žrtev, potres z učinki med VII. in VIII. stopnjo po EMS, pa je veliko gmotno škodo povzročil leta 1998.