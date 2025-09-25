  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    Pri Kobaridu so se zatresla tla

    Seizmologi so v Posočju zabeležili potres magnitude 2,7.
    Kobarid stoji na potresno izpostavljenem območju. FOTO: Samec Blaž/Delo
    Galerija
    Kobarid stoji na potresno izpostavljenem območju. FOTO: Samec Blaž/Delo
    R. I.
    25. 9. 2025 | 16:29
    25. 9. 2025 | 16:29
    1:07
    A+A-

    V četrtek ob 15.40 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,7 v bližini Kobarida, poroča Agencija za okolje republike Slovenije.

    Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Kobarida in širše okolice. Ocenjujejo, da intenziteta  potresa ni presegla stopnje IV EMS-98, so zapisali.

    Posočje, zlasti okolica Bovca in Kobarida je zelo potresno izpostavljena. Potres z učinki med VI. do VII. je območje prizadel leta 2004 in terjal smrtno žrtev, potres z učinki med VII. in VIII. stopnjo po EMS, pa je veliko gmotno škodo povzročil leta 1998. 

    Sorodni članki

    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Potres

    Potresni sunek v bližini Bovca

    Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Bovca in okoliških krajev.
    14. 9. 2025 | 21:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Potres

    Močan potres v Srbiji, tresenje tal čutili tudi v sosednjih državah

    Potres z magnitudo 4,5 je imel epicenter v bližini Sjenice. Sunek so občutili v številnih mestih, poročil o večji gmotni škodi za zdaj ni.
    5. 9. 2025 | 17:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naravne katastrofe

    V Afganistanu že tretji potres, skupno število smrtnih žrtev najmanj 2200

    Včeraj je vzhodne province Afganistana ponovno stresel potres. Talibska vlada je izdala nove številke o smrtnih žrtvah in poškodovanih.
    5. 9. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Potres

    V bližini Novega mesta zaznali potresni sunek

    Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV EMS-98 stopnje po evropski potresni lestvici.
    24. 8. 2025 | 17:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Gospodarska zbornica proti regulaciji, potem pa državo kliče na pomoč

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domače razprave o vrednosti dela do globalne arene, kjer odmevajo narcisoidni monologi in rožljajo brezpilotni letalniki.
    24. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Vodstvo govori eno, obremenilni kupi dokumentacije kažejo povsem nasprotno

    Direktor slovenske hčere nemškega podjetja SSi Schaefer zanika, da so ponarejali dokumente in oškodovali delavce.
    Novica Mihajlović 25. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Več iz teme

    potresPosočjeKobarid

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Davčna politika je povsem nepredvidljiva

    Ambicije, da bi državni proračun izravnali, ni zaznati.
    Janez Tomažič 25. 9. 2025 | 18:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Gaza

    Članice Uefe enotne, na mizi tudi izključitev Izraela

    Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi predsednik Aleksander Čeferin, kmalu o izključitvi izraelskih klubov in reprezentanc iz evropskih tekmovanj.
    Jernej Suhadolnik 25. 9. 2025 | 18:02
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Golf

    Evropejci na ameriških tleh branijo zmago za Ryderjev pokal

    Od petka do nedelje se bosta selekciji ZDA in Evrope v New Yorku pomerili na najprestižnejšem turnirju v svetu golfa.
    Rok Tamše 25. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Plavajoča elektrarna Družmirje

    Brez konkretnih odgovorov in prve napovedi referenduma

    Ni še znano, koliko natančno bo velika plavajoča sončna elektrarna Družmirje, koliko bo stala in koliko bo dala zaposlitev.
    Špela Kuralt 25. 9. 2025 | 17:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podpisi oddani, Mesec računa na razsodnost

    Pokojninska reforma: Pobudniki referenduma prepričani, da je reforma škodljiva. Pod vprašajem upokojenska božičnica.
    Barbara Hočevar 25. 9. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Golf

    Evropejci na ameriških tleh branijo zmago za Ryderjev pokal

    Od petka do nedelje se bosta selekciji ZDA in Evrope v New Yorku pomerili na najprestižnejšem turnirju v svetu golfa.
    Rok Tamše 25. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Plavajoča elektrarna Družmirje

    Brez konkretnih odgovorov in prve napovedi referenduma

    Ni še znano, koliko natančno bo velika plavajoča sončna elektrarna Družmirje, koliko bo stala in koliko bo dala zaposlitev.
    Špela Kuralt 25. 9. 2025 | 17:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podpisi oddani, Mesec računa na razsodnost

    Pokojninska reforma: Pobudniki referenduma prepričani, da je reforma škodljiva. Pod vprašajem upokojenska božičnica.
    Barbara Hočevar 25. 9. 2025 | 17:40
    Preberite več
