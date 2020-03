Pri Lokvah prišlo do hude prometne nesreče

Približno ob pol dveh popoldne je med Črnomljem in Ručetno vasjo, pri kraju Lokve, prišlo do hude prometne nesreče. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled. Po prvih ugotovitvah je 36-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Črnomlja proti Ručetni vasi. Pri kraju Lokve je nenadoma zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v terensko vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 35-letni voznik.



Po silovitem trčenju je 36-letnega voznika vrglo iz vozila, zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Poškodovanega 35-letnega voznika in otroka, ki se je peljal z njim, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.