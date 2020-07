Pri Martuljškem slapu padec usoden za pohodnika

V občini Kranjska Gora se je danes smrtno ponesrečil pohodnik. Kot so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje Slovenije, je ob 15.50 pohodnik pri drugem Martuljškem slapu padel, se poškodoval in bil v nezavesti. Na kraj nesreče so prišli kranjskogorski reševalci in posadka s helikopterjem Slovenske vojske z ekipo GRS na krovu. Za poškodovanca je bil padec usoden.