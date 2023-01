Pri Novem mestu se je iztiril vlak, nekaj potnikov lažje poškodovanih

Zaradi podrtega drevja se je v torek zvečer na železniški progi Metlika–Ljubljana v občini Novo mesto iztiril vlak. Po podatkih Slovenskih železnic sta bila lažje poškodovana dva potnika, po navedbah uprave za zaščito in reševanje pa trije. Železniška proga med Metliko in Ljubljano bo do nadaljnjega zaprta, so sporočili iz Slovenskih železnic.

Kot so pojasnili pri Slovenskih železnicah, se je vlak iztiril med postajama Birčna vas in Uršna sela v torek ob 21.25 zaradi podrtega drevja, ki je bilo zunaj progovnega pasu in je padlo na železniško progo. S PU Novo mesto so sporočili, da so novico prejeli ob 21.34. Po prvih zbranih obvestilih je strojevodja na tirih opazil podrto drevo in z zasilno zavoro poskušal vlak ustaviti, vendar je krmilni voz vlaka kljub temu trčil v drevo in vlak se je iztiril.

Gasilci iz Novega mesta, Šmihela in Stranske vasi so pregledali kraj dogodka in s tehničnim posegom vstopili v prevrnjeni vagon. Reševalcem so pomagali pri oskrbi poškodovanih in ti so jih prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Železniška proga Metlika–Ljubljana bo do odprave posledic nesreče zaprta, za potnike bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

V Slovenskih železnicah so sicer zatrdili, da na železniški progi Metlika–Ljubljana redno odstranjujejo drevje, ki se nagiba nad železniško progo. To so zaradi težkih vremenskih razmer nazadnje očistili v torek ob 18. uri.

Sicer pa so zaradi težkega snega v torek večkrat zapirali več železniških prog, med drugim tudi progo med Borovnico in Logatcem, kjer je zapadlo do 20 centimetrov novega težkega snega, so še zapisali v sporočilu za javnost.

S PU Novo mesto so v svojem poročilu navedli, da je bil na kraju nesreče prisoten tudi preiskovalec železniških nesreč iz Službe za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov ministrstva za infrastrukturo, ki je pristojen za preiskavo vzrokov nesreče. Na podlagi izdelanega poročila bodo kriminalisti o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so še napovedali.